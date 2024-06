Auto a fuoco e danneggiate: è allarme 

L’allarme è nei numeri: 18 auto incendiate, sei con i vetri rotti per tentati furti e 12 lasciate senza le ruote. Il tutto in cinque mesi.

È la dimostrazione che vandali e balordi continuano ad accanirsi contro i veicoli dei residenti parcheggiati sotto case e palazzine.A questi poi bisogna aggiungere i danni provocati agli specchietti, gli sfregi lasciati con le chiavi e, passatempo di questi giorni, le marmitte tappate con la schiuma sigillante. Episodi nati forse per divertimento, per mano di giovani sbandati e annoiati ma che spesso mandano in frantumi vite e famiglie: perché magari per acquistare quell’auto data alle fiamme erano stati fatti tanti sacrifici o perché quella vettura era l’unico mezzo per potere arrivare a lavoro.

Testimonianze

Gli ultimi episodi sono soltanto di qualche giorno fa: due auto in via Diaz sono state danneggiate con la schiuma sigillante, utilizzata per ostruire la marmitta.«Ero nell’auto del mio fidanzato che tornavo a casa», racconta la proprietaria del veicolo che preferisce mantenere l’anonimato per paura di ritorsioni, «quando ci siamo accorti che vicino alla mia di auto, c’era questa strana schiuma bianca. Siamo scesi, ci siamo avvicinati e abbiamo visto che l’avevano messa anche nella marmitta. Meno male che ce ne siamo accorti prima di mettere in moto. Lo stesso “scherzo” è stato fatto anche a una Fiat 600. Questa gente non si rende conto dei problemi che possono causare».

Auto incendiate

Per trovare l’ultima auto incendiata bisogna invece tornare indietro di dieci giorni. Zona viale Marconi, davanti alla clinica: all’improvviso un fumo nero avvolge tutta la zona. Da qui le segnalazioni e l’arrivo dei vigili del fuoco. Auto distrutte. Prima era toccato a tante altre macchine in tante altre strade, compresa via Venezia, davanti al Comune, per un totale di 18 volte. A rimuovere auto e detriti, ci sono gli operai di Sicurezza Ambiente, gli stessi che intervengono in caso di incidenti stradali.

«Da noi, nella zona di via Francia e via Polonia va di moda invece rigare le auto con una chiave», racconta una residente. «È successo anche alla mia che avevo da appena quattro mesi. Io credo che si tratti di ragazzini che non sanno cosa fare e che hanno come unico passatempo quello di distruggere».

Nella piazzetta vicino, «c’è un via vai continuo, schiamazzi a tutte le ore della notte che ti impediscono di dormire. E cosa fanno? Niente. Alla fine la maggior parte delle volte sono minori che continuano a fare quello che vogliono».

I controlli non bastano

Lo sa bene anche Mario Sotgiu che è stato per decenni presidente del Comitato di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Pardinixeddu e Sant’Anastasia. «Credo che si tratti di delinquenza minorile e nonostante l’aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, come avevamo richiesto tempo fa, le cose non cambiano, questi ragazzini non hanno paura di niente. Quartu dalle 10 di sera è un posto dove diventa difficile uscire . Adesso «hanno armato i vigili e speriamo che possano fare qualcosa di più ma il credo che serva sempre il supporto di polizia e carabinieri».

