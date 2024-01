Auto a fuoco, bimba intossicata dal fumo 

Mancavano pochi minuti alle quattro del mattino quando in via Carducci, a Settimo San Pietro, si è scatenato l’inferno. Il fuoco ha distrutto due auto in sosta in strada, raggiungendo e aggredendo una abitazione su due piani, distruggendo le finestre a annerendo i muri. Al piano terra dormiva una famiglia di quattro persone: l’allarme è stato immediato con l’intervento di alcuni vicini di casa che utilizzando le pompe da giardino hanno cercato di arginare le fiamme mentre si attendeva l'arrivo dei Vigili del fuoco. Gli inquilini al piano terra sono riusciti a guadagnare la strada ed a mettersi in salvo. Si tratta del capofamiglia Filippo Ibba, 45 anni, che opera nel settore della ristorazione, e altri familiari, compresa una bambina di otto anni. Sono stati tutti accompagnati in ospedale a scopo precauzionale. La bambina è stata trattenuta in osservazione per intossicazione. Niente di grave, per fortuna, anche per lei.

I danni

Intanto i Vigili del fuoco arrivati con due squadre sono riusciti ad avere ragione delle fiamme, spegnendole con potenti getti d’acqua. In strada anche gli inquilini del primo piano dell’abitazione. Per loro solo tanto spavento. La facciata del fabbricato è stata rovinata. I danni sono stati rilevati al piano terra anche se l’abitazione comunque non ha riportato cedimenti strutturali. «Ho saputo dell’accaduto nella prima mattinata - ha detto il sindaco di Settimo San Pietro, Gigi Puddu - esprimo la mia solidarietà agli inquilini. Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di aiuto: siamo pronti ad intervenire se ci sarà la necessità».

Le cause

Secondo i Vigili del fuoco, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito che si sarebbe sviluppato su uno dei due mezzi rimasti completamente distrutti, una Mercedes e una Multipla. Le fiamme dopo aver distrutto le auto, hanno aggredito gli infissi, il fumo nero ha invaso anche l’interno dell’abitazione al piano terra. Tutti gli inquilini ai due piani sono riusciti a raggiungere la strada. Quelli del primo piano non hanno avuto alcuna conseguenza. Quelli del piano sottostante sono stati invece accompagnati in ospedale. Ora stanno tutti bene anche se la bambina è stata trattenuta più a lungo.

