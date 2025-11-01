Auto a fuoco, allarme senza fine 

Tra le vie Nivola e Pizzarro, nella zona di Sant’Andrea a pochi passi dal parco Parodi dove ogni giorno si ritrovano tantissime persone, c’è ancora l’odore acre del fumo.

Il doppio attentato incendiario della notte scorsa, con quattro auto devastate dalle fiamme, due in una strada e due nell’altra, a distanza di pochi minuti, ha lasciato il segno. La preoccupazione cresce lungo la costa, dove quando l’estate finisce e vanno via i turisti, restano 25 mila abitanti, abbandonati a se stessi che non possono più contare sul presidio della caserma dei carabinieri di Flumini, chiusa a settembre. Perché i furti nelle abitazioni a Margine Rosso e i roghi alle vetture prima a Margine Rosso e adesso a Sant’ Andrea non possono non allarmare.

Paura

Andrea Cogoni abita non molto distante da dove è stato dato fuoco alle auto. «Cosa possiamo dire?», commenta, «il litorale è abbandonato a se stesso, tra furti, danneggiamenti e incendi. Qui apre la stazione dei carabinieri ma per stare solo tre mesi all’anno nel periodo estivo e poi chi c’è? Chi controlla?. Qui è terra di nessuno e si salvi chi può. E non siamo solo noi qui a Sant’Andrea a subire queste cose ma c’è anche Margine Rosso. E come finisce la stagione ci sentiamo ancora più soli».

Altre auto erano state incendiate di recente infatti anche a Margine Rosso. «Gli episodi dell’altra notte a Sant’Andrea» spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso, Emanuele Contu, «rappresentano l’apice di una serie di atti violenti che non si arrestano. Questa situazione di crescente delinquenza mette in evidenza una mancanza di efficacia delle misure di prevenzione e repressione, alimentando un senso diffuso di insicurezza nella comunità. È urgente che le autorità competenti intensifichino le azioni atte a arginare questo fenomeno, coinvolgendo attivamente anche la cittadinanza in un patto di responsabilità collettiva per ristabilire l’ordine e la sicurezza».

Raid in serie

Prima dei ripetuti raid di questi ultimi mesi il litorale quartese aveva attraversato un periodo di relativa calma lasciandosi alle spalle tempi grigi che avevano portato anche nel 2011 all’uccisione di un imprenditore. E adesso c’è la paura che si possa tornare a più gravi episodi di violenza. «C’è una preoccupazione forte» commenta un residente di Margine Rosso Marcello Marcelli a cui qualche settimana fa era stata incendiata l’auto parcheggiata davanti a casa, «perché non si tratta più di singoli episodi che possono essere ricondotti a sporadici atti vandalici, il punto è che essendo tutti dello stesso tipo con le stesse modalità, parrebbero seriali, nati sfruttando l’ampiezza del territorio anche se più o meno circoscritti tra Pit’ze Serra. Quartello, Margine Rosso e adesso Sant’Andrea».

