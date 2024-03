Auto a fuoco all’alba sulla “387” 

La segnalazione è arrivata all’alba di ieri: un’auto in fiamme al chilometro 9 della strada statale 387, tra il territorio di Selargius e quello di Dolianova. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo, mettendo in sicurezza l’area dell’incendio. Ancora da stabilire con certezza le cause del rogo

Secondo una prima ricostruzione, l’auto era ferma in una stradina accanto alla statale. Il perché si trovasse lì e da quanto tempo è in corso di accertamento. Un automobilista ha notato il fumo proveniente dalla strada e ha dato l’allarme. Dalla sede del comando dei vigili del fuoco di viale Marconi è partita una squadra: le fiamme sono state domate evitando che aggredissero la bassa vegetazione che si trovava accanto alla vettura. L’auto è andata completamente distrutta. Sono stati avvisati anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA