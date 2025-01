Auto a fuoco, a Pirri è allarme rosso 

Ancora un’auto bruciata e ancora a Pirri, dove questo fenomeno negli ultimi mesi sta assumendo proporzioni preoccupanti. Nella nottata tra lunedì e ieri il fuoco è stato appiccato a un copertone di una Fiat Cinquecento in sosta lungo il marciapiede in via degli Stendardi. Il sistema è sempre lo stesso, cioè la “diavolina”, le zollette solide di idrocarburi che si utilizzano per accendere caminetti e barbecue: accese sotto un copertone, in poche decine di secondi fanno sì che il fuoco lo avvolga e poi si propaghi al vano motore, provocando quasi sempre danni che non è conveniente riparare. Questa volta i Vigili del fuoco, giunti in piena notte dalla caserma in viale Marconi, sono riusciti a evitare che l’utilitaria fosse completamente distrutta dal rogo doloso, ma non sempre l’operazione riesce in tempo e anche così i danni, per il proprietario dell’auto, sono gravissimi.

L’allarme sui social

Il caso di via degli Stendardi è stato segnalato su Facebook in vari profili che si occupano di Pirri, dove l’allarme è in crescita: i Vigili del fuoco del Comando provinciale non hanno dati numerici da fornire per inquadrare il fenomeno, ma è un fatto che - dei tanti incendi di auto che si stanno registrando a Cagliari - per una parte non trascurabile avvengono nel territorio della Municipalità. Polizia e carabinieri aprono un’indagine su ogni singolo caso, soprattutto quando i pompieri mettono a verbale che l’incendio è doloso, ma soltanto di rado si riesce a identificare gli autori di questi raid condotti con diavolina o benzina cosparsa sull’auto da distruggere.

Fenomeno dilagante

Il teppismo fine a se stesso ha sicuramente un ruolo importante in questa sequela di attacchi col cerino alle auto in sosta nelle strade della città e di Pirri, ma probabilmente non può spiegare un così alto numero di roghiin certe nottate, le “partenze” dei Vigili del fuoco escono per tre o quattro volte solo per domare gli incendi di automobili parcheggiate lungo le strade della città o della frazione, dove gli investigatori sospettano che possano esserci catene di vendette e anche regolamenti di conti nell’ambiente della criminalità cittadina.

Così da anni

Un fenomeno, quello delle fiamme appiccate alle auto di un rivale o talvolta anche di donne, che ha proporzioni preoccupanti già da diversi anni. La frequenza di questi episodi, che si ripetono più volte alla settimana un po’ per tutto l’anno, è costante ormai da lungo tempo: i regolamenti di conti avvengono spesso con la benzina.

RIPRODUZIONE RISERVATA