Auto a fuoco a Monte Attu, ora è allarme  

Notti ad alta tensione nel quartiere di Monte Attu. Durante la notte tra giovedì e ieri gli incendiari sono entrati in azione in via Fleming, parallela di viale Pirastu, la strada che dalla periferia ovest apre verso la strada statale 198, in direzione Villagrande. Gli autori del raid hanno preso di mira la Fiat Multipla di un operaio e le fiamme si sono propagate su una Giulietta di un ragazzo che abita sulla stessa via.

Per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco raggiunti sul posto da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Lanusei. Finora gli elementi raccolti dagli inquirenti non permettono di fare luce sull’accaduto. I militari non hanno neppure l’assistenza dei filmati perché il tratto in cui è avvenuto l’attentato non è videosorvegliato. Tuttavia, i carabinieri stanno raccogliendo alcune testimonianze per cercare di risalire agli autori del raid. Pochi giorni prima del fatto di via Fleming, altri due episodi hanno suscitato sdegno e preoccupazione tra i residenti del più popoloso quartiere di Tortolì.

La notte tra il 10 e l’11 febbraio, una banda di ladri ha rubato la Fiat Panda di una signora che, come di consueto, l’aveva parcheggiata sotto casa, in via Pasteur. Anche in questo caso le indagini sono affidate ai carabinieri. Sulla stessa strada, nei giorni precedenti, gli incendiari hanno tentato di bruciare l’utilitaria di un residente ma il colpo è fallito. Avrebbero provato a sistemare l’innesco sopra una ruota anteriore, ma sarebbero stati disturbati da qualcosa e si sono dileguati verso la periferia. (ro. se.)

