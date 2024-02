Auto a folle velocità: record di multe 

Non bastano incidenti, croci, sangue. Sprezzanti del pericolo, molti automobilisti continuano a sfrecciare nelle strade del territorio come fossero piste, mettendo a rischio non solo la loro incolumità, ma quella di tutti.: in un anno, dal primo gennaio del 2023 alla stessa data del 2024, la Polizia locale ha multato per eccesso di velocità 640 automobilisti. Tutti nel lungomare Poetto, dove l’autovelox viene sistemato per qualche ora, due-tre volte a settimana: nel 2022, le sanzioni, però con un utilizzo molto meno frequente dell’apparecchiatura, si erano fermate a 219. Il record negativo è di un automobilista sorpreso alla guida della sua vettura a 170 chilometri all’ora.

Le novità

Il nuovo autovelox ha molti più vantaggi rispetto al telelaser. Prima di tutto consente di rilevare il superamento del limite di velocità in entrambe le corsie in un unico senso di marcia e inoltre non prevede la contestazione immediata. Ciò vuol dire che non c’è bisogno di fermare subito il veicolo: chi supera i limiti lo fa passando davanti all’apparecchiatura e le multe vengono poi recapitate a domicilio. Vale sempre la regola che sia la pattuglia della Municipale, sia l’apparecchiatura, devono essere segnalati.

Gli importi

Per quanto riguarda le multe si va da un minimo di 42 euro per chi supera di 5 km orari il limite di velocità, agli 845 euro per chi invece viaggia ad oltre sessanta chilometri orari, con il ritiro immediato della patente. Nel mezzo ci sono 173 euro di multa e meno tre punti per chi va da un minimo di 10 a non oltre 40 km orari e 543 euro dai 40 ai non oltre sessanta.E se c’è la buona notizia che da febbraio l’apparecchiatura viene sistemata anche in via Leonardo Da Vinci, resta il fatto che ci sono altre strade dove i residenti chiedono i controlli a gran voce.

Quartello

Sono caduti nel vuoto finora gli appelli di sistemare il rilevatore anche in altre zone come ad esempio via Fiume. Lo sa bene il Comitato spontaneo di Quartello che aveva anche raccolto centinaia di firme per chiedere dossi e autovelox. «In tema di sicurezza stradale Quartu purtroppo è ancora troppo carente», dice la presidente Marina Lattanzi, «in passato ci eravamo battuti per far si che trovassero qualche sistema per far ridurre la velocità in via Fiume ma purtroppo a tutt’oggi ancora nulla è stato fatto. Mi riferisco al secondo tratto quello tra via Polonia e la rotatoria di Margine Rosso». Di recente sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per valutare la possibilità di sistemare gli attraversamenti pedonali rialzati in alcune strade.Il Comune aveva poi inviato anche una richiesta al prefetto per la sistemazione di autovelox fissi in alcuni punti critici. Tra queste via Fiume e viale Marconi.

