«Autistici senza assistenza» 

«Finiranno per costringere le famiglie del Sulcis Iglesiente a rinunciare simultaneamente alla genitorialità dei figli maggiorenni affetti da autismo trasferendo ai Servizi Sociali di ogni Comune l’onere e il carico della loro gestione«. È chiaramente una provocazione ma è anche un grido disperato quello di Susanna Mura, madre di una ragazza autistica che sta per raggiungere la maggiore età, e che come tanti altri genitori si sente abbandonata al suo destino.

L’angoscia

«Seppur non ci sia un censimento ufficiale le persone affette da autismo nel Sulcis sono circa un migliaio – afferma ancora Susanna, promotrice dell’associazione “Autismo Carbonia” che spiega le diverse problematiche - Non esiste nel territorio un centro permanente, sia esso a gestione diretta della Asl o convenzionato, in grado di offrire una proposta seria per la vita dei nostri figli. Chiediamo che vengano censiti i casi che necessitano di assistenza che sia tempestiva, globale e continuativa con progetti personalizzati che garantiscano una buona qualità di vita. È accertato scientificamente che senza riferimenti sanitari, inclusione sociale, protezione e tutela, le persone con autismo dopo il percorso infanzia-adolescenza regrediscono fino a diventare violente». Sulla stessa linea d’onda Maria Laura Musino, madre di due ragazze autistiche: «Ormai siamo arrivate alla gestione casalinga. Il servizio offerta dalla Asl è assolutamente insufficiente. Non può bastare un generico servizio psichiatrico che li segue solo in modo figurativo». Anche Maria Laura lancia una provocazione forte e sconvolgente «Cosa faranno i nostri figli quando noi moriremo? Stando così le cose l’unica soluzione possibile sembra quella di portarceli con noi nell’aldilà». «Quello che chiediamo – aggiunge un altro genitore, Mario Marrocco – e che vengano trattati con dignità: è una questione umana e morale. Ad oggi manca un servizio che li tenga impegnati a livello mentale. Abbiamo chiesto una struttura adatta ma non siamo mai stati ascoltati». L’angoscia è quotidiana: «Raggiunti i 18 anni sembra che i nostri figli debbano guarire o sparire – afferma Serenella Pala, madre di Sant’Antioco. Siamo noi a doverci fare carico in maniera completa di loro, senza il sostegno adeguato. Il servizio psichiatrico offerto non è confacente alle loro esigenze».

La struttura

In realtà alcune strutture si stanno adoperando per essere riconosciute come centri convenzionati: «Noi oggi stiamo offrendo alcuni servizi ma non siamo convenzionati – afferma Franca Boi, presidente dell’Associazione Le Rondini - Ottenendo questo riconoscimento saremo in grado di offrire una gamma di servizi che da sole le famiglie non sono in grado di sostenere». La Asl dal canto suo non si nasconde: «L’autismo è una patologia molto complessa che meriterebbe maggiore attenzione – afferma Graziella Boi, responsabile del dipartimento salute mentale della Asl Sulcis. È per questo che nel nuovo atto aziendale sono previsti maggiori spazi e maggiore assistenza».