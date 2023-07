Autista multato per la sirena ingiustificata 

Con l'ambulanza a sirene spiegate in piazza d'Italia a Sassari durante l'opera lirica "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo. Il disturbo dell'evento estivo cittadino organizzato dall'ente concerti de Carolis che ha richiamato oltre un migliaio di spettatori è costato caro all'autista del mezzo di soccorso: la decurtazione di 13 punti dalla patente e oltre 800 euro di sanzione.

Dopo alcune indagini gli agenti della Polizia Locale hanno appurato infatti che c'erano almeno due strade alternative e più brevi per arrivare in via Roma alta e soccorrere una persona. Inoltre non era necessario accendere le sirene proprio in quel punto del tragitto e soprattutto l'autista non ha dato la precedenza ad alcuni pedoni che in quel momento avevano già iniziato ad attraversare sulle strisce. La Polizia locale ha inoltre notificato tre verbali all'associazione di volontariato dell'ambulanza. (g.m.)

