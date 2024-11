Autista di bus picchiato da ragazzini, che poi scatenano una maxi rissa 

Parma. Un pugno in faccia da un ragazzino e una bottiglia rotta addosso. Ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista di un autobus, per fortuna senza conseguenze gravi per la vittima. È accaduto a Parma, a ridosso del centro. Subito dopo una rissa tra ragazzini, anche minori, filmata con un cellulare e diventata virale. I carabinieri hanno arrestato un minorenne.

A denunciare l'accaduto è lo stesso autista aggredito. Racconta con amarezza di essere stato picchiato mentre chiacchierava con i colleghi alla fermata dell'autobus in attesa dell'inizio del turno in via Mariotti, Lungoparma. «Un gruppo di ragazzini cercava la rissa», spiega, «e quando abbiamo chiesto di allontanarsi uno di loro si è girato e mi ha dato un pugno in faccia. Ho provato a rispondere, ma ho addirittura ricevuto un colpo di bottiglia in testa.

