Autisport, in duecento al palazzetto 

Nel palazzetto di Bia Nuraminis, duecento ragazzi hanno partecipato alla seconda edizione di Autisport, giornata di sensibilizzazione sull’autismo attraverso lo sport organizzata dalla Polisportiva atletica Serramanna, con la collaborazione del Ccc Futsal Serramanna, Polisportiva Gialeto, Dlf Serramanna.

Le associazioni

«Dopo il successo quasi inaspettato dello scorso anno, ci sembrava giusto confermare Autisport anche per il 2025 coinvolgendo altre società serramannesi - commenta Fabrizia Carboni, presidente dell’atletica Serramanna -. L’intento è sempre lo stesso: integrare bambini e ragazzi con il disturbo dello spettro autistico e similari, nel mondo dello sport e allo stesso tempo aiutare le loro famiglie». Per molti ragazzi affetti da disturbi del neuro-sviluppo praticare uno sport può diventare un obiettivo difficile da realizzare e l’intento della manifestazione, dedicata ai bambini dagli 8 ai 13 anni, è proprio quello di creare una società più inclusiva possibile attraverso persone che possano aiutarli a sviluppare le proprie capacità fisiche cognitive e sociali. «Indubbiamente è un’occasione di inclusione importante per i ragazzi che entrando nella fase adolescenziale hanno più difficoltà rispetto ai loro pari età. Queste manifestazioni servono per dare continuità nel percorso di crescita e sono un momento di conforto anche per noi genitori che veniamo coinvolti e partecipiamo attivamente», conferma Marcella Lasio. «Abbiamo già un gruppo di istruttori formati per allenare i ragazzi con lo spettro autistico e l’obiettivo è quello di creare una squadra di pallacanestro - commenta Gianluca Cadelano, allenatore del Basket Serramanna - uno sport di squadra che può essere praticato da persone con disabilità mentali, fisiche e senza nessun tipo di invalidità». Vinicio Putzolu, presidente del C’è Chi Ciak Serramanna aggiunge: «Siamo onorati di partecipare a questo evento, abbiamo aderito lo scorso anno e ne siamo felici».

Il Comune

«Autisport rappresenta molto più di una semplice manifestazione sportiva - interviene Michela Medda, assessora allo Sport -: è condivisione, inclusione, consapevolezza. È un vanto per Serramanna ospitare una giornata dedicata all’autismo, dove lo sport si fa ponte tra le persone, valorizzando le diversità e promuovendo l’integrazione. Un ringraziamento alla Polisportiva atletica, promotrice dell’evento e a tutte le società che collaborano con entusiasmo e sensibilità. Manifestazioni come questa ci ricordano che lo sport è uno straordinario strumento educativo e sociale, capace di abbattere barriere e creare comunità». La giornata si è conclusa con l’animazione dell’oratorio San Leonardo.

