Autismo, una scialuppa dalla Asl  

L’Asl Ogliastra va in aiuto alle persone con disturbo dello spettro autistico. Sono oltre 160 in Ogliastra le famiglie che si affidano alle terapie offerte dalla sanità pubblica. Due i capisaldi del progetto: migliorare la qualità della loro vita e favorire l’interazione e l’inclusione sociale. In una parola: inclusione. Un’iniziativa utile a far nascere nuove prospettive di vita per chi soffre di autismo ma anche un aiuto per le loro famiglie. Le attività saranno soprattutto all’aria aperta. «In un territorio come l’Ogliastra in cui la natura è una risorsa preziosa – spiegano dal dipartimento di Salute mentale - riteniamo che le attività all’aperto siano una palestra per essere più autonomi e sicuri di sé e un facilitatore per entrare in relazione con l’altro e il gruppo». In più verrà attivato un progetto sperimentale per la formazione e l’inclusione professionale con 5 borse lavoro.

L’iniziativa

Il progetto prevede la frequentazione di percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno, anticipati da un test specifico di accompagnamento tenuto da personale interno con specializzazione nel campo dell’autismo. Attraverso le social skills l’Asl guarda al miglioramento, al benessere e alla salute psico-sociale tramite l’apprendimento di abilità utili per la gestione dell’emotività e delle relazioni sociali. Negli ultimi anni dati epidemiologici internazionali indicano un significativo aumento della prevalenza di popolazione degli autistici che si attesta tra l’1 per cento e il 2 per cento della popolazione infantile. Il progetto dell’Asl sta per vedere la luce e il termine per le attività è fissato per giugno 2025. L’azienda ha aperto i termini per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di associazioni, cooperative e imprese.

L’associazione

In Ogliastra l’associazione Piccolo Principe di Tortolì, fondata nel 2021, sostiene i ragazzi con autismo e le loro famiglie. Lo fa con una serie di iniziative socio-culturali. L’incremento dei progetti annunciata dall’Asl è un sollievo per chiunque abbia a che fare con il fenomeno: «Accogliamo con favore l’iniziativa», afferma Fabio Scalas, presidente dell’associazione.

