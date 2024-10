Autismo, una giornata di studio 

Si è tenuta a Iglesias, nella sede dei Servizi sociali di in via Argentaria, la prima parte ( dedicata alla formazione ) dell'importante convegno “Autism Friendly, una città per tutti”.

Il progetto ruota sulla professionalità e serietà della formazione e informazione sul mondo dell'autismo, che vede la città di Iglesias protagonista e capofila dell'interessante progetto.

Ieri si è svolta la parte relativa alla formazione in vista del convegno vero e proprio che si terrà la mattina del 9 novembre in via Argentaria, presso la sala convegni dei Servizi sociali, allestita come stanza multisensoriale.

L'iniziativa è promossa e realizzata dall'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Iglesias, in collaborazione con diversi enti, professionisti, e associazioni.

Una città per tutti, in particolare, per i più fragili, un messaggio di inclusione, pari opportunità e rispetto: questo è l'obiettivo del progetto. (ro. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA