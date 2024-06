Autismo, un fumetto per affrontare  i disagi e le distanze 

In stampa il fumetto realizzato da un gruppo di ragazzi autistici della provincia. È ormai alle battute finali il progetto “Laboratorio di fumetti” che ha visto l’Accademia d’arte di Cagliari collaborare con il reparto di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Asl 5 e la coop Ecap. Coinvolti due gruppi di giovani utenti di Neuropsichiatria. diretto da Tatiana Usala, e del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze guidato da Antonio Mignano.

«Il risultato più grande è aver realizzato un lavoro di squadra, aver fatto relazionare i ragazzi tra loro nonostante le difficoltà dovute all’autismo – spiega uno dei due insegnanti coinvolti, Stefano Obino, presidente dell’Accademia d’arte di Cagliari – Io mi sono occupato del corso per i più “esperti”, che consisteva nella realizzazione di un fumetto in cinque tavole, “Stigma, la regina delle nevi eterne”, una storia che porta a riflettere sulla condivisione del bene comune e la tolleranza». Fabrizio Denti, dirigente psicologo e psicoterapeuta, e Maria Elena Piras, neuropsichiatra infantile, hanno curato i percorsi di assistenza alla socializzazione per i minori e i giovani adulti con disturbo dello spettro autistico: «Un grande interesse grazie anche al lavoro di Stefano Obino e dei collaboratori, della coop Ecap, e in particolare Laura Mameli». ( m. g. )

