Autismo, sostegno al popolo palestinese 

Il progetto si chiama “Territori uniti: nuovi modelli per la gestione in rete dell’autismo nelle città palestinesi di Yatta, Samou e Idhna” e ha l’obiettivo di potenziare i servizi offerti alle persone affette da disturbi dello spettro autistico sia mediante il rafforzamento delle competenze e professionalità degli operatori socio-sanitari locali, attraverso un’attività di formazione, sia mediante l’implementazione della strumentazione tecnologica dei centri.

Attorno a questi temi ieri si sono seduti attorno a un tavolo, a Palazzo Regio, il sindaco metropolitano Paolo Truzzu e una delegazione dei rappresentanti delle municipalità palestinesei di Idhna, Samou e Yatta, con le quali è in corso un partenariato internazionale di cui la Città metropolitana di Cagliari è capofila, coordinatore e cofinanziatore, in collaborazione con l’associazione Focus Europe.

All’incontro istituzionale hanno preso parte il sindaco del Comune di Yatta Saleh Awad e il direttore Affari Generali Mahmoud Yousef, il vice sindaco di Samou Fa del Mustafa, il direttore del centro disabili di Idnha Aymen Etmezeh, il direttore del centro disabili di Yatta Omar Khalil, il direttore del centro disabili di Samou Mohammed Ali, il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli e il presidente di Focus Europe Giuseppe Cappai. «Sapere di aver contribuito ad alleviare le sofferenze e migliorare la qualità della vita di questi bambini e delle loro famiglie è per noi un motivo di grande soddisfazione e gioia, e vogliamo continuare a farlo», ha detto Truzzu.

I Comuni di Idnha, Samou e Yatta si trovano nel sud della Cisgiordania, una delle aree più povere dei territori palestinesi. Il progetto è finanziato con fondi della Regione e in misura minore con risorse della Città Metropolitana di Cagliari.

