Autismo, progetto di socialità 

Cantare in coro per favorire la socialità, andare a una “pizzata” con i compagni di scuola, fare una camminata di gruppo, cimentarsi in un progetto di inserimento nel mondo del lavoro. Da questo mese alcuni utenti, minori e adulti, della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl 3, diretta da Anna Zene, e del Centro di salute mentale, guidato da Antonella Denti, potranno cimentarsi in queste attività per acquisire autostima e socializzare, favorire inserimento e inclusione. Il progetto ha durata biennale, coinvolge istituzioni, terzo settore e volontariato come Associazione nazionale genitori persone con autismo. «Gli utenti - spiega Zene - saranno inseriti in un progetto di canto corale, nei distretti di Nuoro e Siniscola, e in un percorso in collaborazione con le scuole». «La finalità - dice Denti - non è prettamente clinica, ma fornire strumenti per favorire l’inserimento nella società». Dice il direttore sanitario Asl, Serafinangelo Ponti, che dirige il Dipartimento di salute mentale: «In aumento le nuove diagnosi, per curare non basta più lo specialista, serve una comunità».

