Autismo, oggi incontro alla “Lilliu” 

“Dall’età evolutiva all’età adulta. L’autismo tra sfide e opportunità”. È il titolo dell’incontro in programma oggi alle 17 nella scuola “Giovanni Lilliu” di via Garavetti. A organizzarlo è la direzione didattica dell’istituto in collaborazione con “Elica”. Si tratta di un momento di informazione, formazione e sensibilizzazione per docenti e famiglie sul tema dell’autismo, Un’occasione per riflettere insieme, condividendo informazioni, dubbi ed esperienze al fine di rendere più efficace lo star bene insieme.

In programma numerosi interventi, anche di logopedisti, psicomotricisti, genitori, e testimonianze di ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

