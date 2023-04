Autismo, l’aeroporto si è illuminato di blu 

Un aeroporto per la difesa del diritto universale alla mobilità di tutte le persone. Nello scalo Mameli di Elmas dal 2006 è attivo il servizio Prm, con uno staff specializzato per l’accoglienza e l’accompagnamento delle persone a ridotta mobilità: inoltre la società di gestione dell’aeroporto ha reso possibile alle persone che vivono nello spettro dell'autismo, di affrontare l'esperienza del viaggio in modo più consapevole e sereno.

La Sogaer inoltre con l'apertura della Cagliari Airport Library ospita negli scaffali della prima biblioteca aeroportuale italiana, una vera e propria Autismoteca, sezione specifica di libri e di letteratura dedicata al tema dell’autismo. E, durante lo scorso weekend l’aerostazione si è colorata di blu attraverso l’illuminazione led, aderendo così alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

La giornata è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.I disturbi sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da:compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazionemodelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività.In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

