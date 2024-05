Autismo, in città una delegazione palestinese 

Un progetto di cooperazione internazionale finanziato dalla Regione e dal Comune, che vede in prima linea Quartu e alcune municipalità del distretto di Hebron in Cisgiordania, impegnate a fare rete e rafforzare le proprie competenze per la gestione delle disabilità legate ai disturbi dello spettro autistico. Dopo una prima fase di contatto nel 2023, il progetto intitolato “Territori Uniti 2023 -Sostegno ai centri per i diversamente abili nelle città di Yatta, Samou e Idhna”, ha preso ufficialmente avvio ieri, con l’arrivo in città della delegazione di operatori e operatrici che per oltre 10 giorni prenderà parte ad un training avanzato presso il Centro psico-pedagogico “La Casa dei Girasoli”, in collaborazione con l’associazione SpazioAcca Aps.

A dare il benvenuto alla delegazione, nell’ex Convento dei Cappuccini, è stato il sindaco Graziano Milia, insieme alla dirigente dei Servizi sociali comunali Lorena Cordeddu e gli altri referenti coinvolti nel progetto. A disposizione oltre 40mila euro finanziati dalla Regione, 17mila dal Comune, e 3mila delle municipalità-partner straniere. «L’iniziativa ci consente di mantenere vivo un rapporto col popolo palestinese, che vive un momento particolarmente complicato», ha detto Milia. «Siamo convinti che da questo interscambio possano scaturire risultati positivi per le nostre due comunità».

