SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il personaggio.
30 settembre 2026 alle 00:09

Autentico, immediato, realista «Costantino Nivola, mio padre» 

Dall’11 novembre, alla Triennale di Milano, la grande antologica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Quello che sta per accadere è la realizzazione di un nostro sogno». Claire Nivola sorride elegante mentre ci risponde nella sua Boston. La gioia è palpabile, dopo quel risultato che sa di consacrazione per suo padre Costantino. Indimenticato artista oranese, a breve in mostra alla Triennale di Milano con la sua produzione sconfinata.

Come sta vivendo questo avvicinamento alla grande mostra milanese, in programma da novembre a febbraio?

«Con grandissima emozione, senza dubbio. La nostra famiglia da sempre pensava a una grande mostra dedicata alle opere di mio padre. Il fine era proprio questo: una retrospettiva, che potesse davvero svelare tutto il suo lavoro. Sì, la varietà di materiali che adoperava, le sue lavorazioni. Aveva una flessibilità incredibile. Tuttavia, sebbene nella sua opera ci sia una grande ricchezza di temi, alcune cose ritornano sempre: umanità, famiglia, uomini e donne di Sardegna. Direi questi aspetti “primordiali”».

Chi era davvero Costantino Nivola?

«Prima di tutto direi due cose: mio padre era autentico, immediato, presente; poi, era realista. Questo aspetto mi preme sottolinearlo perché lui era nato in povertà. Di certo non pensava che il mondo fosse tutto bello e senza problemi. Al tempo stesso, però, aveva l’impulso dell’arte, sorta di strumento per trasformare questa realtà un po’ grigia in qualcosa di romantico e poetico. Ecco, in tutte le case dove abbiamo vissuto, lui cercava sempre di creare un posto bello. Lo stesso approccio lo applicava anche a tavola: pochi ingredienti ma grandi piatti. Costantino Nivola era un ottimo cuoco. Poi, ovvio, con l’arte questo modo di intendere la vita raggiungeva il suo apice. Per esempio, prendeva la creta, il legno, con l’obiettivo di trasformarli in qualcosa di interessante».

Orani continua a investire sul Pergola Village. Ovvero, case candide, impreziosite dallo zoccolo azzurro e dalle piante di viti. Quale visione animava quel progetto?

«Mio padre ha detto molto su questo argomento. Nel suo passato povero c’erano anche tante virtù che poi sono state abbandonate. Ebbene, lui pensava alla vita di strada, ai rapporti della comunità, del villaggio. Con il Pergola Village la sua idea era quella di legare le case, la gente. Quest’anno Orani è stato il paese più caldo d’Italia: da qui si può capire come l’idea di mio padre fosse senz’altro buona. Aveva un sogno: riportare la qualità della vita, e dei rapporti, che c’era un tempo».

Figura cardine del modernismo transatlantico. Perché per Costantino Nivola l’arte era una responsabilità condivisa?

«Lui faceva “arte pubblica”, quindi pensava di avere un obbligo: creare qualcosa in armonia con la comunità. Insomma, si sentiva responsabile verso la gente del posto, verso i luoghi dove operava. Ci teneva parecchio a questo aspetto».

Adesso cosa sogna, Triennale a parte, per ricordare e valorizzare il lascito di questo straordinario artista?

«Un libro in inglese. Così, anche negli Stati Uniti, potrà essere ricordato nel modo migliore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Jet fuel, i sindacati: la Regione acceleri sui ristori

Voli per la Penisola solo all’alba e alla sera: la continuità negata

Marco Noce
La ricorrenza

Tributo a Berlusconi A Villa Certosa gli amici di una vita

Avrebbe brindato ai 90 anni, ieri il ricordo voluto dalla famiglia 
Andrea Busia
Intervista

«La mia Università deve essere accogliente»

Piergiorgio Calò, in corsa per la carica di rettore a Cagliari: «Pronto alla sfida» 
Massimiliano Rais
Campobasso

Giallo della ricina, Di Vita tre volte in questura

Perquisiti i suoi studi, consegnati due computer e una chiavetta: «Ma non è indagato» 
Garlasco

Il giallo dei pedali Stasi: «Si assumano le loro responsabilità»

La difesa prepara la richiesta di revisione «Senza quelle tracce di Dna crolla tutto» 
Dopo la sentenza

Caso Regeni, polemica su Tajani

Il ministro degli Esteri: «Sono state condannate tre persone, non l’Egitto» 