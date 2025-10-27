“Autentico” a Nuoro con Stefano Birocchi 

Alle 15, su Videolina, oggi va in onda la seconda puntata di “Autentico – Il gusto dell’Isola, dalla terra alla tavola” a cura di Stefano Birocchi, nella foto .

La fede, la festa, le maschere tradizionali e i profumi della cucina sarda. Il viaggio di “Autentico” riparte da Nuoro. Per il Redentore è stata allestita una grande piazza del gusto. Protagonisti lo street food tipico sardo e la filiera corta. Una vetrina di produzioni locali e creatività per assaporare la nostra identità attraverso il cibo di strada.