Videolina.
18 novembre 2025 alle 00:26

"Autentico" a Nuoro con Stefano Birocchi 

Su Videolina, oggi, alle 15, va in onda una nuova puntata di “Autentico - il gusto dell’Isola dalla terra alla tavola” a cura di Stefano Birocchi, nella foto.

In piazza Vittorio Emanuele a Nuoro, il cibo di strada diventa ambasciatore della tradizione e della filiera corta. L’evento organizzato da Confesercenti è protagonista della nuova puntata tra interviste, degustazioni e attività educative per i più piccoli. Dagli hamburger di pecora alle sebadas on the road, dai birrifici artigianali alle fritture di pesce locale: spazio ai produttori e ai food trukers.

