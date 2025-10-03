Aut Out Aut, domani si parte da Cagliari 

Al varo la terza edizione di Aut Out Aut, il festival letterario sulle diversità e l’abitare indipendente, organizzato da Diversamente Odv - che ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie - con la direzione artistica di Alessandro Muroni, musicista, compositore, scrittore. Un programma ricco di cui per ora vi raccontiamo la prima data di questa edizione che si articolerà da domani al 24 ottobre a Cagliari, Iglesias, Monserrato, Sestu e Villaspeciosa.

Il via

Si parte, dunque, domani a Cagliari al Mondadori Bookstore di via Roma 63. L’incipit , alle 17, è affidato a Laura Pugno e al suo “L’oltre. Poesia, Terzo paesaggio, Terza natura?” (Il saggiatore), con la partecipazione di Francesco Ottonello. Laura Pugno, poetessa, narratrice e saggista, premi importanti nel carniere, collabora con Il Venerdì di Repubblica e TuttoLibri de La Stampa, scrive per il teatro, il cinema e la radio (Radio 3) e fa parte del comitato scientifico del Premio Strega Poesia. Cosa succede quando la poesia smette di essere parola e diventa luogo, materia, paesaggio in continua trasformazione? . Poi, #deragliamento n.74, “L’uomo con la valigia”, azione performativa con Massimo Carnicella e la direzione di Senio G.B. Dattena. Alle 18.30 un’altra esponente di punta della poesia italiana contemporanea, Anna Maria Farabbi, anche scrittrice, saggista e traduttrice. Parlerà di “Viaggi elementali” (Qed, 2025), con la partecipazione della poetessa Rossana Abis. Lo dice il titolo, tre viaggi dentro gli elementi, nel profondo materico, geografico, esistenziale, mistico; da un eremo nell’Appennino umbro al deserto dentro un'oasi di donne, ai giardini zen giapponesi o dentro l’ombelico di un'isola del Mediterraneo. I registri della narrazione scivolano nella poesia come pellegrinaggi interiori. Chiuderà la serata, alle 19.30, Roberta Castoldi, poetessa, traduttrice e violoncellista (ha collaborato con diversi importanti musicisti italiani e stranieri) che presenterà “L’aria che passa. Conversazioni con Franco Loi” (AnimaMundi), tre pomeriggi milanesi con il poeta Franco Loi (scomparso nel 2021), maestro e amico, che curò la prefazione della sua prima raccolta di poesie (1998).

