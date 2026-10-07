“Aut Out Aut” Dietro le ombre ci sono i colori 

Parlare di autismo senza parlare direttamente di autismo. È la scelta di “Aut Out Aut”, il festival letterario sulle diversità e sull’abitare indipendente organizzato dall’associazione Diversamente Odv, con la direzione artistica di Alessandro Muroni. La quarta edizione, dal titolo “L’ombra”, si svolgerà da domani al 18 ottobre tra Iglesias e Cagliari, con due appuntamenti a novembre a Monserrato e Villaspeciosa. Letteratura, teatro, musica e filosofia diventano gli strumenti per affrontare il tema dell’autismo. «Il tema di quest’anno è ispirato a Shirley Jackson e Leonora Carrington, autrici del Novecento legate all’esplorazione del perturbante, del gotico e del grottesco», ci spiega Muroni. «Le ombre di cui si occupa il festival sono quelle dei vivi in cui si nascondono i colori che aspettano di essere scoperti».

A Iglesias

Il festival si apre con Lauretta Colonnelli, che presenta “La vita segreta delle ombre” (Marsilio, 2025), un viaggio tra storia dell’arte, immagini e rappresentazioni dell’ombra. Accanto alla scrittrice, l’attrice Maria Loi, in un incontro che intreccia parola e teatro. Sarà invece Giorgio Dell’Arti a proporre una riflessione di segno diverso con “America nuda e cruda. Come si arriva dai Padri Pellegrini a Donald Trump” (Garzanti, 2026), ricostruendo attraverso la storia degli Stati Uniti il percorso che conduce alla contemporaneità politica americana. La musica avrà un ruolo importante anche attraverso Roberto Menabò, protagonista di “Vite affogate nel Blues”, progetto che unisce racconto, letteratura e musica con Leonardo Diana e i musicisti Ludovico Sebastian Muroni e Michele Cuccu. Tra gli altri appuntamenti iglesienti spicca anche “Solo l’acqua non muore” di Giuseppe Semeraro, pubblicato da AnimaMundi nel 2026, mentre il programma teatrale si affida al teatro Tages, con “Uniti dal filo dell’Ombra”, spettacolo di Agostino Cacciabue che porta in scena il rapporto tra ombra, materia e relazione.

A Cagliari

Il programma inizia il 15 ottobre, dopo le due anteprime il 13 e il 14 ottobre alla biblioteca di Monteclaro, con un approfondimento sui Critical Disability Studies affidato a Enrico Valtellina, per spostare la riflessione oltre il tradizionale paradigma medico. La sera, a Villa Cocco, protagonista sarà Nicoletta Polla Mattiot, che presenta “Il silenzio è rivoluzione. Ascoltare il suono segreto della vita” (Einaudi, 2026), un saggio nel quale il silenzio diventa uno strumento per interrogare la relazione, l’ascolto e le forme della comunicazione. Polla Mattiot tornerà il giorno successivo al Polo umanistico dell’Università di Cagliari, dove approfondirà proprio il silenzio come spazio di relazione e comunicazione. Nella fitta proposta cagliaritana, particolare rilievo assume Roberto Casati, autore di “Oceano. Una navigazione filosofica” e di “Buchi. Un viaggio filosofico”, scritto con Achille Varzi. La filosofia diventa così uno degli strumenti attraverso cui il festival continua a interrogare ciò che normalmente resta ai margini dello sguardo. Ci sarà anche Andrea Chimenti, che presenterà “Senza fermata” e porterà al festival il concerto “Del mio cuore in fondo”. Spazio anche a Silvio Raffo con “L’ombra gemella” (Elliot, 2026), con una riflessione dedicata alla rappresentazione dell’ombra al femminile, da Shirley Jackson al fantastico grottesco di Leonora Carrington.

Il gran finale

A chiudere il festival, il 18 ottobre, sarà Carmen Gallo, finalista al Premio Strega Poesia 2026, con “Procne Machine” (Einaudi, 2026). Poetessa e docente di letteratura inglese alla Sapienza, Gallo porta a Cagliari una scrittura che attraversa mito, corpo e metamorfosi, chiudendo idealmente il viaggio di “Aut Out Aut” dentro quell’ombra che, per il festival, non è un luogo da cui uscire, ma uno spazio da imparare a guardare. Appuntamento, poi, a novembre.

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