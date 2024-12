Aut Out Aut al via: Dattena, Lecca, Capitta e Di Paolo  

Prende il via oggi a Cagliari Aut Out Aut, dalle 18, a Palazzo Siotto (in via dei Genovesi 114), con “Ritratto di Franz Kafka” di e con Senio G. B. Dattena, regista e attore, che cura la parte performativa del festival.

Si proseguirà con lo scrittore sassarese Alberto Capitta che parlerà del suo ultimo romanzo “La tesina di S.V.” (per Il Maestrale). A seguire, “La palla fuggiasca”, performance del piccolo attore Leonardo Diana.

Si rimane, poi, dentro il tema a cui è dedicato il festival con “Lettera a Franz Kafka” di e con il poeta Alberto Lecca e la partecipazione di Marisa Caruso.

Sarà poi la volta di Paolo Di Paolo con “Romanzo senza umani” (edito da Feltrinelli), fra le parole di Muse Teatro, gruppo condotto da Senio Dattena. In chiusura di serata sarà protagonista la redazione di Erbafoglio, storica rivista di cultura poetica, che presenta l’ultimo numero Macchine, un viaggio tra poesia, letteratura e immagini, con testi scritti da molti autori, da Arnaldo Pontis ad Antonello Zanda, da Roberto Belli ad Alberto Lecca.

