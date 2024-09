Austria, trionfa l’estrema destra 

Vienna. L’onda nera travolge anche l’Austria e mette all’angolo il cancelliere popolare Karl Nehammer grande sconfitto di questa tornata elettorale, definita dalla stampa austriaca «un terremoto politico». Sulla scia della grande avanzata dell’Afd in Germania, l’estrema destra del Fpo non solo diventa il primo partito del Paese ma mette a segno un risultato senza precedenti sfiorando il 30% dei consensi, ben oltre le attese della vigilia. E guadagnando addirittura il 13% rispetto alle scorse elezioni. Con oltre il 29%, secondo i primi dati, il Partito della Libertà d’Austria supera ampiamente il 26,9 ottenuto nel 1999 ai tempi Jörg Haider. «Oggi gli austriaci hanno fatto la storia: si sono espressi chiaramente a favore del cambiamento», commentano a caldo i vertici del partito guidato da Herbert Kickl.

Il recupero fallito

Crollano invece i popolari dell’Opv: il partito del cancelliere Karl Nehammer si ferma al 26,2% incassando, secondo le prime proiezioni alla chiusura dei seggi, una debacle di oltre 11 punti rispetto al voto di 5 anni fa. Christian Stocker, il segretario generale, non nasconde il suo disappunto per un’operazione di recupero di voti sulla destra che alla fine è naufragata. E, almeno per ora, chiude le porta a un’alleanza con gli estremisti di destra. Ma la trattativa per il nuovo governo non è ancora partita: «Ci aspettavamo di più e ora dovremo riflettere su come riconquistare la fiducia degli elettori. Comunque siamo contrari a formare una coalizione con Herbert Kickl». La sinistra tiene ma non sfrutta il clima di grande polarizzazione elettorale: Spo (Partito Socialista Austriaco) si attesta al 20,4%, in leggera flessione rispetto alle precedenti elezioni. Klaus Seltenheim, segretario generale del partito: «Oggi è un giorno nero per la democrazia». Male anche i Verdi, finora al governo con l’Opv, che non vanno oltre l'8,6% e i liberali di Neos, anche loro al 9,1%. Con questi numeri, escludendo sulla carta l’alleanza tra Fpo e popolari, diventa un’impresa molto complicata la formazione di una coalizione. Il Parlamento che esce oggi dalle urne, se i dati saranno confermati, è fortemente frammentato, nessuna forza politica ha la maggioranza assoluta: l'ultradestra è la prima forza politica, con 57 seggi, secondi i popolari con 51, terzi i socialisti con 41, appaiati i Verdi e i liberali di Neos con 17 seggi ciascuno.

