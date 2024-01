Australian Open senza Nadal, iniziano le “quali” 

Gli Australian Open, primo Slam della stagione, al via domenica a Melbourne, partono “azzoppati”. Rafa Nadal non sarà in campo. Lo spagnolo lo ha annunciato con un post su Instagram nel quale spiega che nell'ultima partita del torneo a Brisbane ha subito «un micro strappo ad un muscolo». «In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite al meglio dei 5 set. Quindi tornerò in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare», aggiunge nel suo messaggio. «Volevo davvero essere qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto».

Qualificazioni

Intanto sui campi in cemento di Melbourne Park scattano le qualificazioni con 18 tennisti italiani ai nastri di partenza. Si incontreranno per la prima volta in carriera Luca Nardi, numero 118 del mondo e testa di serie numero 13, e Francesco Maestrelli (223). Altri due italiani figurano tra le teste di serie del tabellone di qualificazione del primo Slam della stagione: Luciano Darderi (21, n.128) che incontra per la prima volta Emilio Nava (n.147), e Giulio Zeppieri (26, n.135 ATP) che affronta sempre per la prima volta il veterano uruguayano Pablo Cuevas, 38enne ex Top 20. Non fortunatissimo nel sorteggio Marco Cecchinato (198 Atp), opposto al primo turno al vincitore delle Next Gen Atp Finals, Hamad Medjevovic (113). Francesco Passaro (200) incontra Pedro Martinez (106, testa di serie numero 6) e Stefano Travaglia (193) che cercherà di ottenere la seconda vittoria in carriera, la prima dal 2014 contro il belga David Goffi, ex numero 7, oggi sceso al 111.

Gli altri tornei

Ieri Grigor Dimitrov ha vinto il torneo Atp 250 di Melbourne battendo in finale il danese Holger Rune con il punteggio di 7-6(5), 6-4. Il bulgaro inizia il 2024 con il nono titolo della carriera, il primo dal 2017 e salirà al numero 13 della classifica Atp, Rune resta al n. 8. A Hong Kong vince il favorito russo Andrey Rublev (doppio 6-4 a Emil Ruusuvuori). In campo Wta, a Brisbane la kazaka Elena Rybakina ha surclassato (6-0, 6-3) la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del mondo. A Auckland, 7° titolo in carriera per Coco Gauff: 6-7, 6-3, 6-3 all’ucraina Elina Svitolina.

