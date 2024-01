Australian Open, gli azzurri sono 7  

I magnifici sette. Salgono a sette i tennisti italiani impegnati nel main draw del singolare maschile dell'Australian Open, primo torneo del Grande Slam per il 2024. A Jannik Sinner (testa di serie numero 4, domani sarà lui ad aprire il programma della Rod Laver Arena contro l'olandese Botic Van de Zandschulp), Lorenzo Musetti (25 del seeding), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, si aggiungono Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, che hanno vinto anche il terzo e ultimo turno del tabellone di qualificazione. Cobolli, numero 2 del tabellone cadetto e 102 della classifica mondiale, ha regolato 6-4, 6-2 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna (207), mentre Zeppieri (26 del tabellone e 134 al mondo) ha rifilato un doppio 6-3 all'elvetico Alexander Ritschard (198). Cadono all'ultimo ostacolo il numero 155 Andrea Vavassori (che si fa sgambettare 6-1, 6-4 dall'ungherese Mate Valkusz, 59 posizioni dietro di lui in classifica) e il 229 Stefano Napolitano (fatali i due tie break persi 7-2, 7-3 contro lo sloveno Lukas Klein, 164). Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri sono stati quindi sorteggiati nel main draw, rispettivamente, contro il cileno Nicolas Jarry (testa di serie numero 18) e il serbo Dusan Lajovic (52).

Itf 2024 al Forte

Prende forma il calendario dei tornei Itf, con la Sardegna che si ripropone come protagonista. Per sei settimane, il circuito internazionale sarà di casa sui campi in terra battuta del Forte Village, resort di Santa Margherita di Pula. Dal 25 marzo al 5 maggio, sono in programma sei Itf Combined, cioè tornei internazionali maschili e femminili in contemporanea, organizzati dalla Forte Village Sports Academy. Come già negli anni precedenti, sarà un'ottima occasione per i giovani tennisti sardi per confrontarsi con tennisti di diversa provenienza ed esperienza, inseguendo i primi punti mondiali.



