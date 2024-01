Australia, Zverev elimina Alcaraz 

Melbourne. Daniil Medvedev e Alexander Zverev sono gli ultimi due promossi alle semifinali maschili dell'Australian Open, mentre nel tabellone femminile sono arrivate a un passo dalla finale Dajana Yastremska e la cinese Zheng Qinwen. Una piccola impresa quella dell'ucraina, proveniente dalle qualificazioni e n. 93 del ranking. Dopo aver battuto la ceca Linda Noskova, ha lasciato sull'obiettivo della telecamera un messaggio per i connazionali che da due anni lottano contro l'invasione di Mosca: «Sono fiera nel nostro popolo che combatte». Nel torneo di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, grazie al successo sui tedeschi Krawietz e Puetz (7-5 6-4), possono festeggiare l'approdo in semifinale, dove affronteranno un'altra coppia tedesca: Hanfmann e Koepfer: «Sono principalmente ottimi singolaristi. Quando due singolaristi giocano spensierati il match può farsi sempre molto complicato. Ma anche noi siamo atipici, giochiamo bene da dietro, serviamo bene e non dobbiamo per forza fare “i doppisti” e questa è una cosa che sul tour ci differenzia».

Il singolare maschile

Estenuante la prova sopportata da Medvedev (n.3 del mondo) per eliminare Hubert Hurkacz (n.9) dopo quasi quattro ore di gioco e cinque set, nessuno facile: 6-7, 6-2, 3-6, 7-5, 4-6. In conferenza stampa il russo ha ammesso di sentirsi fisicamente "distrutto" dal caldo torrido della Rod Laver Arena. È parso avere vita facile Zverev contro Carlos Alcaraz, con il numero 2 del mondo irriconoscibile nei primi due set, persi 6-1, 6-3. Zverev, volato in scioltezza fino al 5-2 nel terzo set, si è visto in semifinale, ma ha subito la rimonta (6-7) per poi chiudere 6-4. L’altra semifinale, la più attesa, sarà tra stanotte e domani mattina, quella tra Novak Djokovic e l’azzurro Jannik Sinner.

