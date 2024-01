Australia, tutti contro Djokovic 

Il tennis che conta e quindi gli Australian Open ripartono da Novak Djokovic, che messosi alle spalle i cattivi pensieri ai tempi del Covid, non vede l'ora si riaffermare la sua sovranità sul mondo della racchetta anche per il 2024 appena cominciato. Il serbo (in campo stamattina contro il diciottenne croato Dino Prizmic, nato quando Nole aveva già giocato 2 volte a Melbourne), andrà a caccia del 25° Slam in carriera e può eguagliare il record all-time detenuto da Margaret Smith Court di 11 Australian Open vinti. «L'ostacolo più grande da superare? Sono innanzitutto io» assicura il campione serbo.

I rivali, però, non mancano. Da Alcaraz a Medvedev, fino a Jannik Sinner che per la prima volta disputerà un Major da testa di serie numero 4. L'altoatesino (così come Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti) è già sceso in campo nella notte italiana e guida la pattuglia azzurra che vede tra le fila anche Matteo Berrettini, al ritorno ufficiale nel circuito dopo quattro mesi di stop per infortunio, e subito alle prese con un match proibitivo ma tra i più interessanti in avvio torneo contro il greco Stefanos Tsitsipas, n. 7.

