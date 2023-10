Australia, la gara anticipata a oggi  

Tra raffiche di vento a 55 chilometri orari, lo spostamento a questa mattina della gara ufficiale ed il rinvio a domani della Sprint Race proprio per le previsioni di maltempo, il Gran Premio di Australia di MotoGp a Phillip Island appare più che mai ricco di sorprese. L'unica certezza nella prima giornata di prove è il dominio delle Ktm. Brad Binder è stato l'unico a scendere sotto il minuto e 28 secondi (1'27"943) ed ha avuto per tutta la sessione un passo costante a dimostrazione che questo weekend la scuderia austriaca punta apertamente alla vittoria del Gp. Alle sue spalle c'è l'altra Ktm di Jack Miller che, tra l'altro, corre in casa. E gira bene anche la moto di Pol Espargaro che segna il quinto tempo. L'Aprilia è terza grazie ad uno strepitoso Maverick Viñales che da sempre si esalta tra le curve di Phillip Island.

Sorride Jorge Martin con il quarto tempo: lo spagnolo segna il miglior tempo delle Ducati e dimostra di aver dimenticato l'errore e la caduta al Gp d'India, Non sorride, invece, Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica addirittura non riesce a qualificarsi tra i primi 10 e dovrà passare dalla Q1. «Non mi aspettavo di rimanere fuori dalla Q2, dobbiamo lavorare e, come sempre, troveremo una soluzione», commenta deluso il torinese, «la pre-qualifca era partita bene, riuscivo ad andare forte con la media. Purtroppo, quando abbiamo messo la soft per il time attack, non mi sono trovato bene: la moto si è imbizzarrita, era difficile da gestire».

RIPRODUZIONE RISERVATA