Australia, ancora Verstappen  

Melbourne. La puntuale conferma di Max Verstappen, la sorpresa Mercedes e l'indietro tutta della Ferrari. Eccola qui l'estrema sintesi delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 d'Australia che è scattato alle 7 all'Albert Park di Melbourne (replica in tv alle 15 su Tv8).

L'olandese volante ha fatto decollare la sua Red Bull verso l'ennesima pole position davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Male le Rosse con Carlos Sainz quinto e Charles Leclerc solo settimo e imbufalito per come è andata la sua qualifica finale (la Q3) in quanto a strategia e performance. In seconda fila l'ottimo Fernando Alonso con l’Aston Martin. L'altro pilota Red Bull, Sergio Perez è uscito di pista in Q1 ed è scattato in ultima fila.

Le Ferrari hanno pasticciato un po’ nel Q3, come ha riconosciuto un Leclerc molto contrariato: «Avevamo paura che la pioggia arrivasse, quindi abbiamo deciso di spingere subito. Purtroppo c'è mancato troppo per essere davanti, ma dobbiamo vedere con la squadra che cosa è successo con Carlos (Sainz, ndr ) nel primo settore in Q3».

