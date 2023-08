Austis capitale del turismo 

Dedicato agli appassionati del vivere lento, a contatto con la natura, sport all'aperto, sapori genuini, musica e divertimento. Parte oggi ad Austis la prima edizione del Festival Sardo del Turismo Attivo. Tre giorni ricchi di iniziative per tutti i gusti e le età che prenderanno il via alle 17 con l'interessante convegno “Turismo attivo per il rilancio delle zone interne”.

Il cartellone

Tantissime le occasioni a disposizione dei visitatori per conoscere meglio il paese e le sue bellezze: trekking tra i boschi, escursioni al tramonto, corsi di educazione ambientale e di sopravvivenza in natura, di Yoga e di preparazione di prodotti tipici e la possibilità di degustare buon cibo locale. Tra le iniziative culturali la presentazione di un nuovo murale che andrà a unirsi ai tanti che già impreziosiscono il centro abitato e l'estemporanea di pittura. Molto ricco inoltre l'intrattenimento serale con concerti e dj set nei tre giorni.

Destinazione Austis

Il festival è frutto del progetto Destinazione Austis, avviato dall'amministrazione con l'intento di posizionare il piccolo centro barbaricino tra le mete ambite del turismo di qualità e far prendere coscienza ai suoi abitanti delle potenzialità di sviluppo e crescita economica che possono derivare dalla promozione delle risorse ambientali, gastronomiche e culturali. Finanziato dal Comune e dalla Fondazione di Sardegna e realizzato con la collaborazione di Fare Digital Media, agenzia di marketing turistico con sede a Cagliari.

Il sindaco

«Un lavoro importante che sta iniziando a dare i suoi frutti», fa sapere il sindaco Benedetto Pitzeri che annuncia il pienone per il fine settimana in tutte le strutture ricettive del paese e ottime prospettive anche per la vicina tappa di Autunno in Barbagia del 23 e 24 settembre. «È la prima edizione e contiamo di proseguire su questa strada anche nei prossimi anni cercando di migliorare sempre più l'offerta -afferma il primo cittadino- è un progetto su cui crediamo tantissimo e ritengo sia fondamentale per la valorizzazione delle nostre risorse ambientali e culturali, per il rilancio dell'economia e più in generale della vita del paese».