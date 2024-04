Austin, Ducati ok Martin fa paura 

Austin. Anche a “casa Marquez” (dove Marc ha ottenuto 7 vittorie in carriera con la Honda) il dominatore è - per il momento - ancora lui. Il leader del motomondiale, Jorge Martin, ha ottenuto il miglior tempo al termine delle prequalifiche del Gran Premio delle Americhe, sulla pista di Austin. Lo spagnolo del team Ducati Pramac ha sbaragliato la concorrenza con il tempo di 2'01”397, che è anche il nuovo record della pista. Secondo ad appena 76 millesimi Maverick Viñales, che si è confermato velocissimo sulla sua Aprilia, dopo essere stato il migliore delle prime prove libere. A quattro decimi (separati fra loro di appena due millesimi), la Ducati del team Gresini di Marc Marquez, terza e quella ufficiale di Francesco Bagnaia ufficiale, quarta dopo un bel recupero nei minuti finali per evitare di dover passare oggi per il primo turno di qualifiche.

Accedono direttamente alla Q2 anche Pedro Acosta (GasGas), Aleix Espargaro (Aprilia) e quattro piloti italiani, tutti su Ducati: Franco Morbidelli (Pramac), Enea Bastianini con la rossa ufficiale e i due del team VR46, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Tra gli italiani, fatica soltanto Luca Marini, 21° a oltre 2 secondi, con una Honda che rema nelle retrovie (quattro piloti agli ultimi quattro posti).

Il programma

Oggi si assegnano i primi punti nella top class con la Sprint Race prevista per le 22 italiane. In precedenza, alle 17.05 ci saranno prove libere, alle 17.45 le qualifiche. Domani alle 16.45 il warm up in vista del Gran Premio delle 21. Le gare delle altre classi alle 18 (Moto3) e alle 19.15 (Moto2).

RIPRODUZIONE RISERVATA