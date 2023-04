Austin, Bagnaia inizia con la Sprint 

Austin. Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto la sprint-race del Gran Premio delle Americhe classe MotoGp sul circuito di Austin in Texas. Il campione del mondo ha preceduto la Honda Lcr di Alex Rins e la Ducati non ufficiale di Jorge Martin. Quarta la Aprilia di Aleix Espargaro.

Gara vibrante, con il piemontese che ha resistito ai tentativi iniziali dello spagnolo Rins, poi ha condotto senza troppi problemi sino alla fine. Per qualche giro, con il leader iridato Marco Bezzecchi ottavo, Bagnaia si è trovato in testa al mondiale, per un solo punto. Poi la classifica è cambiata, complici le uscite di scena di Fabio Quartararo (che è rientrato in pista ma era ormai attardato) e Alex Marquez. Bezzecchi ha chiuso sesto, dietro Brad Binder e davanti a Luca Marini.

Le griglia

Bagnaia partirà in pole position anche stasera (alle 21 italiane) nel Gran Premio della MotoGp ad Austin. Il campione del mondo avrà accanto Alex Rins sulla Honda Lcr e Luca Marini sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team. In seconda fila, ci saranno le altre ducati di Alex Marquez e Marco Bezzecchi e l’Aprilia di Aleix Espargaró. In terza, la Yamaha di Fabio Quartararo, l’Aprilia di Maverik Viñales, e l’altra Ducati di Johan Zarco.

