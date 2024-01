AusOpen, in campo Sonego e Zeppieri  

Tre vittorie e una sconfitta. È il bilancio italiano nella seconda giornata degli Australian Open. Doppietta azzurra nel tabellone maschile, con le vittorie di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Per entrambi è la prima vittoria nel main draw australiano. Il primo, accreditato della 25ª testa di serie, ha avuto la meglio 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 6-2 su Benjamin Bonzi e ora sfiderà Luca Van Assche; il secondo, già bravo a superare le qualificazioni, l'ha spuntata 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5 al termine di un match epico su Nicolas Jarry, numero 18 del seeding, e ora affronterà Pavel Kotov. Primo successo nel torneo anche per Jasmine Paolini, numero 26 del torneo, che ha eliminato 6-3, 6-4 Diana Shnaider e ora si troverà davanti Tatjana Maria. Saluta l'Australia Sara Errani, sconfitta 6-4, 6-3 da Storm Sanders Hunter.

Altri cinque italiani hanno esordito nella notte: nel maschile, Lorenzo Sonego contro Daniel Evans e il qualificato Giulio Zeppieri con Dusan Lajovic; nel femminile, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan contro le qualificate Lulu Sun e Renata Zarazua, mentre Camila Giorgi sfida Vika Azarenka (18 del seeding).

Da Cagliari a Roma

Hanno preso il via ieri, sui campi del Tc Cagliari, le Pre-qualificazioni agli Internazionali d'Italia. L'Open mette in palio per i vincitori un posto nel tabellone di prequalificazione in programma al Foro Italico da lunedì 6 maggio. Sono 59 i Seconda categoria già iscritti nel maschile e 37 nel femminile (le iscrizioni per il singolare scadono domani, alle 15, per il doppio sabato a mezzogiorno). Il torneo parte dai match tra i Terza categoria, ai quali si aggiungono i Quarta che si sono qualificati grazie alle buone prestazioni nei tornei disputati a dicembre a Elmas, Ghilarza e Porto Torres. In palio anche i pass ai Tornei finali di Terza e Quarta in programma durante gli Internazionali.



