AusOpen,  Giorgi a casa Bnl, ecco i big  

Si ammaina il Tricolore nel tabellone femminile degli Australian Open. Terzo turno fatale per Camila Giorgi, che è stata sconfitta 6-2, 7-5 in cento minuti dall'elvetica Belinda Bencic. Sul cemento della Rod Laver Arena, la numero 10 delle classifiche mondiali, campionessa olimpica in carica, non ha concesso particolari occasioni alla marchigiana. Ora, le speranze azzurre sono tutte su Jannik Sinner, che nella notte ha affrontato negli ottavi di finale l'ellenico Stefanos Tsitsipas (numero 4 del mondo e avanti 4-1 nei precedenti).

La verde Italia

E sempre nella notte ha fatto il suo esordio nel tabellone di uno Slam junior Lorenzo Carboni. Il 16enne algherese (numero 103 della classifica mondiale junior) ha aperto il programma del campo 12 sfidando il romeno Mihal Alexandru Coman (15 Itf e 5 del seeding australiano). Tra gli altri giovani italiani in campo, esordio vincente per Federica Urgesi (6-4, 6-1 sulla slovena Milic e ora c'è la sfida contro la russa Ibragimova), subito eliminati Federico Bondioli (6-0, 6-3 dal belga Blockx), Felipe Virgili Berini (6-1, 6-7, 6-2 dal cinese Zhou) e Francesca Pace (6-4, 6-3 dalla tedesca Kuhl). Anche Federico Cinà (contro il serbo Djuric) e Lavinia Morreale (contro la giapponese Tsujioka) hanno giocato nella notte.

Da Cagliari a Roma

Primi match per il tabellone finale dell'Open di Cagliari, che mette in palio per i vincitori un posto nelle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma in programma a inizio maggio. Il seeding maschile è aperto dal 2.1 Andrea Picchione, seguito dai 2.2 Giuseppe La Vela, Alessandro Bellifemmine, Federico Campana, Marco Dessì, Giammarco Gandolfi, Stefano Baldoni, Alessio Zanotti e Gian Marco Ortenzi (le prime sette teste di serie entreranno in lizza negli ottavi di finale). Nel femminile, la testa di serie numero 1 Anastasiya Grymalska (2.1) scenderà in campo dai quarti, mentre giocheranno un turno prima le 2.2 Chiara Catini, Jessica Bertoldo, Anastasia Piangerelli e le 2.3 Camilla Zanolini, Barbara Dessolis e Chiara Davì.

Sprint invernale

Ultima giornata per il Campionato Invernale. Nella Prima serie maschile, i campioni regionali del Tc Moneta hanno chiuso la stagione imponendosi 3-0 sulla Torres nell'anticipo disputato ieri sull'indoor di Santa Teresa di Gallura. Oggi, Tc Cagliari-Tc Alghero e Quattro Mori-Tc Porto Torres. Nel femminile, a Monte Urpinu ci si gioca il titolo: scontro diretto tra Tc Cagliari A e Torres, a pari punti. Sugli stessi campi, match salvezza tra Tc Cagliari B e Quattro Mori. Chiude il programma Generale Rossi-Sporting Quartu.



