Ausiliari del traffico: tre assunzioni per l’estate 

Anche per l’estate 2025 il Comune di Carloforte utilizzerà gli ausiliari del traffico per i mesi a più alta incidenza in termini di traffico. È stato pubblicato il bando per formare una nuova graduatoria da cui attingere gli ausiliari del traffico che presteranno la loro opera nei prossimi mesi. Tra i requisiti c’è l’aver frequentato il corso per ausiliario del traffico organizzato dal Comune superando l’esame finale, l’aver compiuto 18 anni e essere in possesso della patente B. «L’obiettivo è assumere tre ausiliari del traffico – dice il sindaco Stefano Rombi – nel periodo estivo, in linea di massima da giugno ad ottobre». Una graduatoria per ausiliari del traffico c’è già, quella dello scorso anno, ma per questioni numeriche non soddisfa le esigenze dell’amministrazione comunale. Si è deciso quindi di procedere con un bando per la formazione di un’ulteriore graduatoria, preceduto dal corso di formazione. L’esame consisterà in una prova scritta con domande su qualifiche e competenza degli ausiliari del traffico e conoscenza del codice della strada, mentre nella prova pratica i candidati dovranno cimentarsi nella stesura di un verbale. Le domando vanno presentate entro il 14 aprile. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA