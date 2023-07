Ausiliari del traffico in campo contro la “sosta selvaggia” 

Contro la sosta selvaggia scendono in campo anche gli ausiliari del traffico. Quindici operatori di Abaco, adeguatamente formati, che da questo mese potranno multare chi parcheggia in sosta vietata, non solo sulle strisce blu.

«Una novità introdotta anche in virtù delle tante segnalazioni che riceviamo per comportamenti scorretti che così limitano la libertà di movimento e la sicurezza», spiega l’assessora a Mobilità Barbara Manca. «Parlo delle soste non autorizzate su stalli per i disabili, sulle strisce pedonali oppure davanti ai passi carrai. L’estensione dei poteri degli ausiliari in merito all’accertamento delle sanzioni consentirà un maggiore controllo in città, ovviamente con riferimento alle aree date in concessione ad Abaco. Un riordino che quindi aiuta l’amministrazione, e in particolare la Polizia locale, nell’azione di presidio del territorio e va nella direzione di una maggiore tutela degli utenti della strada che invece rispettano le regole». Una novità che parte in questi giorni. «Aumentare il livello dei controlli territoriali, significa di fatto aumentare non solo la sicurezza, l’ordine e il decoro di una località», aggiungono da Abaco, «ma anche applicare rispetto ed equità di trattamento per tutti i cittadini, diffondendo comportamenti di educazione civica. L’obiettivo è essere di supporto al Comando di Polizia locale, consentendo ai vigili di focalizzarsi su altri servizi fondamentali per i cittadini».

