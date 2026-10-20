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Assemini.
21 ottobre 2026 alle 00:34

Ausiliari del traffico, arriva un contributo: «Una cifra simbolica»  

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Il Consiglio comunale di Assemini ha approvato l’aggiornamento del regolamento per il servizio dei Volontari ausiliari del traffico (Vat), una misura che punta a potenziare il presidio del territorio e garantire la sicurezza, in particolare all’uscita dagli Istituti scolastici. Il sindaco Mario Puddu si è detto molto soddisfatto e ha sottolineato il valore strategico della decisione: «È un’approvazione importante perché il contributo dei volontari ausiliari del traffico ci dà una mano per le carenze nell’organico della Polizia municipale. Oltre a dare un servizio fondamentale alla comunità, ad Assemini il volontariato ha una straordinaria diffusione. Per questo ci fa piacere che, seppur con una cifra simbolica, venga corrisposto un contributo a fronte di un impegno che per questi cittadini è praticamente quotidiano».

L'iniziativa ha raccolto un favore diffuso tra le forze consiliari, pur con alcune sollecitazioni della minoranza sulla necessità di investire prioritariamente sul personale di ruolo. Il consigliere Sandro Sanna ha espresso il sostegno del proprio gruppo con una precisazione: «I volontari sono una risorsa preziosa ma non possono diventare un paravento dietro cui nascondere le carenze dell’amministrazione».

Ora il comando di Polizia locale avvierà le procedure di reclutamento, la selezione e la formazione dei nuovi volontari ausiliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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