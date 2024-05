Ausiliari dei vigili davanti a scuola 

Sono l’evoluzione dei nonni vigile, perché non saranno solo persone in pensione a presidiare incroci e attraversamenti pedonali davanti a scuole, e si chiamano “Volontari ausiliari della Polizia locale”. In quindici, tutti volontari, potranno essere utilizzati in supporto agli agenti di della municipale, per attività particolari. Da ieri il Comune di Nuoro ha pubblicato la graduatoria provvisoria per il conferimento dei quindici incarichi di collaborazione occasionale nell’ambito del servizio comunale denominato “ausiliari della Polizia locale”. Un progetto partito nel 2023, e che sta arrivando ora al termine dell’iter di ricerca e assegnazione dell’incarico.

Il Comune, attraverso il servizio dei volontari della Polizia locale, intende raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale mediante la costituzione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni, potenziando il servizio di vigilanza nei pressi dei plessi scolastici comunali, al fine di prevenire e ridurre situazioni di pericolo durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e in aree e spazi pubblici destinati al gioco e allo svago.

RIPRODUZIONE RISERVATA