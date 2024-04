Ausili sanitari e visite “fantasma” 

Da Cuglieri ad Ales, dal Mandrolisai al Terralbese: pioggia di segnalazioni a causa di continui disservizi nel mondo della sanità oristanese.

Aulisi medici fantasma

Dovevano essere consegnati mercoledì 3 gli ausili sanitari per gli ospiti della Casa di riposo Congregazione delle figlie di San Giuseppe “Maria Orazia de Magistris” di Cuglieri, invece niente. L’ultima consegna della Santex di Vicenza, che ha in gestione l'appalto, di traverse e panni per anziani e persone fragili risale a febbraio scorso, ma in realtà era quella prevista a novembre 2023. Un vero salasso per le famiglie costrette a comperarli senza avere la certezza del rimborso. Il disagio riguarda anche altri pazienti al di fuori della struttura che necessitano costantemente dei dispositivi sanitari. Dall’ufficio protesi dell’Asl 5 nessuna risposta, nonostante le insistenti richieste al presidio di Bosa. La Santex contattata via mail il 20 marzo, dopo innumerevoli tentativi, ha riferito che la consegna, già in ritardo di novembre scorso, era prevista per il 3 aprile ma nessun corriere è passato a recapitare gli ausili.

Stesso disservizio riguarda i malati del Terralbese che hanno bisogno di ausili che non vengono consegnati da mesi. Anche in questo caso oltre alle mancate consegne non arrivano le risposte dall’Asl 5.

Visite saltate

Una 43enne residente in un paese del Mandrolisai invece nell’ottobre 2023 prenota una visita per una mammografia bilaterale di prevenzione «per la quale ho ricevuto l’appuntamento l’11 aprile 2024 al poliambulatorio di Ales: tempo di attesa circa 6 mesi». Il giorno stabilito, «mi sono recata al poliambulatorio per sottopormi all’esame e, come regolamento richiede, ho pagato il ticket prima di recarmi allo sportello di accettazione dell’ambulatorio di radiologia (importo pari a 34,86 euro). Nell’attesa che qualche operatore ritirasse la mia impegnativa, sono stata avvicinata da un’infermiera la quale mi ha comunicato l’assenza della dottoressa per motivi di salute, sottolineando il fatto che sicuramente ero stata avvisata telefonicamente del disguido». Una telefonata che l’operatrice dell’ufficio avrebbe fatto componendo il numero di casa (al quale nessuno ha risposto) ma non il numero di cellulare fornito durante la prenotazione. «Nessuno mi risarcirà del danno subito, avendo perso la giornata di lavoro che non posso giustificare come “permesso per visita specialistica”, per un ulteriore allungamento della “lista d’attesa” per l’esecuzione dell’esame, delle spese sostenute per affrontare un viaggio di 45/50 minuti», conclude la 43enne.

