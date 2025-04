Ausili per ipovedenti, musical di beneficenza  

Musical di beneficenza in lingua sarda per l'acquisto di tecno ausili destinati agli ipovedenti per la biblioteca di Selargius. "Is piccioccus de Castedd'e susu" (il nome dell'evento) è organizzato dall'associazione Lorenzo Perosi in collaborazione con la Fondazione Faustino Onnis nell'ambito del festival letterario "Anderas 2025 – Voci di resistenza". Si terrà il 17 maggio alle 20.30 al Teatro Civico Si 'e Boi. Il musical racconta la storia di due giovani che vivono il loro amore nella Cagliari anni '70. I biglietti sono disponibili fino al 17 maggio sul sito oooh.events.

