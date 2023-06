Auser, un pulmino per i volontari 

L’Auser Sinnai è un’associazione di volontariato che ha idee molto chiare: 200 iscritti e l’obiettivo di favorire l’invecchiamento attivo delle persone, organizzando attività che portino a socializzare: laboratori di cucina, di cucito e di intreccio, gite. Ma anche garantire l’accompagnamento gratuito di persone non autonome presso medici, ambulatori e ospedali, per l’acquisto di beni di prima necessità: ritiro di farmaci o anche supporto per altre necessità di tipo burocratico.

L'associazione, presieduta da Bruno Pilleri, è finora andata avanti con una sola auto. Da domenica sera ne ha un’altra: una Fiat Scudo da nove posti acquistata con i fondi ricavati con una lotteria.

Alla cerimonia di presentazione e benedizione, con i volontari, hanno partecipato i sindaci di Sinnai e Settimo Tarcisio Anedda e Gigi Puddu e il responsabile Auser della Sardegna. (r. s.)

