Auser, la presidente Caddeo raddoppia 

Congresso, progetti e cariche sociali: l’Auser di Arbus ha confermato per il secondo mandato la presidente Elisa Caddeo, 74 anni, e rinnovato il resto del direttivo, al congresso di base che si è tenuto nei giorni scorsi. Per la Provincia era presente Carmen Marongiu. I lavori hanno visto un folta partecipazione di soci per rimarcare l’impegno di proseguire sul cammino tracciato 16 anni fa e che ora conta 140 iscritti. Molti i giovani, fino alla più anziana, Margherita Marongiu, 96 anni. «Questo incontro – dice Caddeo - ha consentito di fare anche il punto sulle attività che abbiamo svolto, come la realizzazione di lavori finalizzati alla partecipazione attiva delle ricorrenze più significative. Ora ci stiamo preparando per la festa della donna». Caddeo ha quindi rimarcato l’unico punto dolente, la mancanza di una sede idonea. «Il locale, concesso in comodato d’uso gratuito dall’associazione Berlinguer, è troppo piccolo. Da tempo abbiamo chiesto al Comune una sede adeguata. Le promesse non sono mancate, ancora nessuna risposta. Siamo fiduciosi».

Del nuovo direttivo fanno parte il vicepresidente Gigi Tatti, contabile Remigio Frau, segretario Danilo Scanu, componenti tre donne, Caterina Pinna, Ottavia Frongia, Lidia Obino. (s. r.)

