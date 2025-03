Auser, è cambiato il direttivo 

L’Auser di Portoscuso ha un nuovo presidente e un nuovo direttivo. Alla guida dell’associazione i soci hanno eletto Maria Assunta Portas, il vicepresidente è Ernesto Valdes. Fanno parte del direttivo Anna Loddo, Fiorella Corsini, Antonello Masala, Giovanni Casula e Andrea Giordano. Gli iscritti sono 320. «L’attività del nuovo direttivo – dice la neoeletta presidente Maria Assunta Portas – inizia con l’organizzazione di un incontro sul ruolo fondamentale della donna nel volontariato». L’incontro, dal titolo “Storie di donne presidenti di associazione. Opportunità e sfide”, si terrà l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, alle 17 nella sala Fratelli Fois della Biblioteca comunale.

«L’obiettivo della nostra associazione è innanzitutto intensificare il “Filo d’Argento”, il servizio di accompagnamento degli anziani per visite mediche nei vari ospedali – dice Assunta Portas – abbiamo delle centraliniste in sede che prendono le prenotazioni e i nostri autisti accompagnano chi ha bisogno. Oltre a questo servizio, organizzeremo attività di svago, una gita all’anno, incontri vari e garantiamo la nostra collaborazione con le altre associazioni in caso di eventi particolari o necessità». ( a. pa. )

