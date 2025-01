Auschwitz, il ricordo dell’orrore assoluto 

I grandi del mondo ieri ad Auschwitz, il presidente Mattarella rappresentava l’Italia, per il Giorno della Memoria a ottant’anni dalla liberazione del campo di concentramento. Cerimonie in tutta Italia, la più importante a Roma al Ghetto. Il messaggio della premier Meloni: «L’antisemitismo non è stato sconfitto. La ferocia di Hitler vide il fascismo complice con l’infamia delle leggi razziali». A Cagliari cerimonia nell’Auditorum del Conservatorio affollata di studenti. Monserrato celebra il ricordo dei cittadini che si opposero all’orrore nazifascista.

