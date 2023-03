Aurora Ramazzotti è diventata mamma 

«E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita. Benvenuto Cesare». Michelle Hunziker è diventata nonna. La sua primogenita, Aurora, 26 anni, avuta dal lungo matrimonio con Eros Ramazzotti, ha dato ieri alla luce il suo primo bambino. Il papà è il manager romano Goffredo Cerza, 27 anni.

L’annuncio della nascita è stato dato, naturalmente, via social. Pugno contro pugno in bianco e nero di padre e bimbo per la foto che apre il post che annuncia il lieto evento e che è stata ripostato anche in una storia di nonna Michelle Hunziker.

A dare l'annuncio della gravidanza, sette mesi fa, era stata la stessa Aurora, che aveva ufficializzato la notizia su Instagram lo scorso settembre con un post e un video annuncio molto spiritoso dove ripercorre tutte le volte che indiscrezioni la davano in attesa una volta addirittura in contemporanea con sua madre. Il compagno, Goffredo Cerza, lavora nel campo della finanza dopo la laurea in ingegneria elettronica a Londra e fa coppia con la showgirl da cinque anni.

Nelle scorse settimane la conduttrice si era sfogata: «Tutti quelli che vedono i miei post e dicono “Ma questa sembra che è incinta da una vita”: ma dovete portarlo voi questo?», aveva detto, indicando il pancione. «Sono stufa io che quando mi alzo dal letto non so se rotolerò per terra». Ma adesso le tensioni pre parto sono sciolte: questo è il momento di festeggiare il nuovo bambino.

