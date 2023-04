Aurora, la judoka con l’argento al collo 

La medaglia ce l’ha ancora lì, sul comodino accanto al letto, per osservarla sempre, per capire che è tutto vero. «È stato tutto bellissimo. Un’emozione enorme per il traguardo più importante che ho raggiunto finora».

Aurora Fanti, atleta quindicenne della Polisportiva Full time Asd, da qualche giorno è vice campionessa ai Campionati Italiani Cadetti di judo. La medaglia d’argento l’ha conquistata al Palafijlkam del Lido di Ostia (Roma), dopo una bella prestazione e una finale molto tirata decisa solo dalle sanzioni. Aurora raggiunge questo traguardo al primo anno da cadetta, conquistando inoltre la cintura nera 1° dan.

«Ho iniziato nel 2015 quasi per caso» racconta la giovane atleta, «un giorno sono andata a vedere mio cugino in palestra e mi sono innamorata follemente di questo sport. Io facevo ballo all’epoca, ma ho smesso e ho deciso di dedicare anima e corpo al judo». Così Aurora inizia gli allenamenti prima in una palestra a Quartucciu e poi a Quartu diventando sempre più brava. E arrivano i primi successi. «Sono campionessa regionale da due anni di fila e inoltre ho partecipato a tante gare su e giù per l’Italia che mi hanno consentito di fare esperienza». Il prossimo obiettivo? «Farò tornei in Europa e vorrei andare ai mondiali». Nel frattempo però «lo studio resta la cosa più importante , vado a scuola a Monserrato dove ho scelto un indirizzo turistico-sportivo. I miei compagni erano contenti per me e mi hanno chiesto di raccontargli della gara. Io ero molto emozionata».

