Aurora e Melania ballerine tricolori 

Medaglia d'oro per due giovanissime monserratine al campionato italiano assoluto di danza sportiva. Venerdì, alla Play Hall di Riccione, Aurora Argiolas, 18 anni a marzo, e Melania Murgia, 17 anni, si sono classificate al primo posto nella categoria Youth 16-18 classe unica del duo sincronizzato latin style.

Le due atlete, che frequentano la scuola di ballo Asd Mooving Dance di Quartu, hanno interpretato cinque stili musicali latinoamericani. «La passione per il ballo è nata per caso», dice Argiolas, «a 4 anni, quando sentivo i ritmi latinoamericani, ballavo. Non ci aspettavamo di arrivare al primo posto, perché era una gara difficile». Murgia invece ha iniziato a tre anni. «Mio padre ha fatto il ballerino e mi ha fatto innamorata di questa disciplina». A guidarle i loro maestri Veronica Toro e Claudio Artizzu. La prossima sfida sarà il campionato europeo a Palma de Maiorca.

RIPRODUZIONE RISERVATA